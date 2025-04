Stuttgarter Frühlingsfest: Feierlicher Fassanstich im Wasenwirt

13 Beim Fassanstich auf dem Frühlingsfest. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Der Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann hat das 85. Stuttgarter Frühlingsfest eröffnet. Mit prominenten Gästen wird auf dem Wasen gefeiert.









Bei bestem Wetter und mit vier Schlägen – dreien mehr als im vergangenen Jahr, in dem sich die Fasswand nach bereits einem festen Schlag ergeben hat – sticht Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann das erste Fass des 85. Stuttgarter Frühlingsfests im Wasenwirt-Festzelt an. Vor dem reihen sich um 11.30 Uhr schon Schlangen jungen Publikums in mehr oder weniger bayerischer Tracht aneinander.