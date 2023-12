Stuttgarter Ballett: Elisa Badenes ist neue Kammertänzerin

13 Doppelt ausgezeichnet: die Tänzerin Elisa Badenes Foto: Stuttgarter Ballett/Roman Novitzky

Mit 21 Jahren war sie bereits Erste Solistin. Nun wurde Elisa Badenes bei einem Festakt im Opernhaus zur Kammertänzerin ernannt.









Was für eine Woche für Elisa Badenes! An ihrem Anfang stand die Auszeichnung des Magazins Dance Europe, dessen Leserschaft die Erste Solistin des Stuttgarter Balletts zur Tänzerin des Jahres gekürt hatte. Und an ihrem Ende ein Festakt im ersten Rang des Stuttgarter Opernhauses, den Elisa Badenes mit einer Urkunde in der Hand als frisch ernannte Kammertänzerin verlassen durfte.