Stuttgarter Balletttänzerin Daiana Ruiz: Drei Paar Spitzenschuhe verschleißt sie pro Woche

20 Nähen, hämmern, kleben: Knapp eine Stunde Handarbeit braucht die Ballerina Daiana Ruiz, bis ihre Füße und ein neues Paar Spitzenschuhe zusammenpassen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Was macht der Hammer in der Tasche der Tänzerin? Vor der Premiere des neuen Ballettabends „Shades of Blue and White“ des Stuttgarter Balletts gibt die Solistin Daiana Ruiz überraschende Einblicke in den Umgang mit ihrem wichtigstem Arbeitsmittel – dem Spitzenschuh.









Daiana Ruiz wirkt nicht wie eine besonders ängstliche Person, immerhin ist die Solistin des Stuttgarter Balletts in der 13-Millionen-Metropole Buenos Aires aufgewachsen. Der Hammer, den die Tänzerin im Ballettsaal aus ihrer Tasche befördert, hat auch gar nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Das Werkzeug verblüfft nur Menschen, die nicht wissen, welche Aufgaben Ballerinen außer Trainieren, Proben und Tanzen in einer klassischen Kompanie noch so zufallen. „Das ist meine normale Tasche“, sagt die Tänzerin, als sie in einem der Ballettsäle im Opernhaus Einblick in den Umgang mit ihrem wichtigsten Arbeitsmittel gibt – dem Spitzenschuh. Der Hammer ist also immer dabei und findet sich auch in den Taschen aller Kolleginnen.