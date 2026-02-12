1,6 Milliarden Euro für den Stellenabbau, 40 Prozent weniger operativer Gewinn und die Rückkehr der A-Klasse: Mercedes ringt mit Krise, Kosten und Kurskorrekturen.
Wie viele Beschäftigte den Konzern über Abfindungsprogramme verlassen sollen, sagt Mercedes nicht. Die neuen Geschäftszahlen vermitteln jedoch eine Vorstellung davon, was sich das Unternehmen den Stellenabbau kosten lässt. Die Aufwendungen für die Restrukturierung – vor allem Abfindungen und weitere Kosten des Personalabbaus – summieren sich in der Autosparte Mercedes-Benz Cars auf 1,2 Milliarden Euro, im Gesamtkonzern auf 1,6 Milliarden Euro. Das zeigt, welche Belastungen das Unternehmen heute in Kauf nimmt, um künftige Personalkosten zu senken.