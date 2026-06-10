Stuttgarter Autohersteller: Mercedes-Benz plant offenbar Kooperation mit Start-up für Drohnenabwehr

Kürzlich erwog Mercedes-Chef Ola Källenius einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts. Künftig arbeitet der Stuttgarter Autobauer einem Bericht zufolge mit einem Drohnenspezialisten zusammen.
Mercedes-Benz steht offenbar vor einer Kooperation mit der Rüstungsfirma Tytan Technologies. Darüber berichtet die „Financial Times“. Der britischen Tageszeitung zufolge wollen der Autohersteller aus Stuttgart und das Münchner Start-up am Mittwoch am Rande der Internationalen Luft- und Rahmfahrtausstellung in Berlin eine Absichtserklärung unterzeichnen.