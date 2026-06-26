Mercedes verschärft den Sparkurs: Ein Tarifbaustein wird verschoben, Verlagerungen ins Ausland angekündigt. Der Konzern spricht von einer „dramatischen“ Lage.
Seit langem fordert Mercedes-Chef Ola Källenius eine Entlastung bei den Kosten am Standort Deutschland. Nun will es der Konzern nicht mehr bei Forderungen belassen. Mit einer Sofortmaßnahme und einer ganzen Reihe weiterer Schritte will der Vorstand das Ruder herumreißen, um die deutschen Standorte wieder wettbewerbsfähig zu machen – denn nach Ansicht der Unternehmensführung sind sie das derzeit nicht mehr.