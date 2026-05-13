Stuttgarter Autobauer: So großzügig geht Mercedes mit Niederlassungs-Mitarbeitern um

Mercedes verkauft derzeit bundesweit seine Niederlassungen. Die Mitarbeiter erhalten eine Art Wechselprämie in fast sechsstelliger Höhe. Und das ist noch nicht alles.
Mercedes-Benz verkauft seine sieben Standorte umfassende Niederlassung Berlin-Brandenburg an den internationalen Autohändler Global Auto Holdings (GAHL). Der Stuttgarter Autobauer kommt dadurch mit seinem Plan, die konzerneigenen Niederlassungen an private Betreiber zu verkaufen, wesentlich voran. Beide Parteien äußern sich nicht zum Kaufpreis.