Erst Zugpferd, dann Problemfall: Porsche setzt mit schwachen Zahlen den den gesamten VW-Konzern unter Druck. Der neue Chef Michael Leiters steht vor harten Entscheidungen.
Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche wird für die Muttergesellschaft Volkswagen immer mehr zum Bremsklotz. Dies geht aus den Porsche-Geschäftszahlen für das Jahr 2025 hervor, die zwar erst an diesem Mittwoch veröffentlicht werden, aber schon auszugsweise in den aktuellen Zahlen der Muttergesellschaft Volkswagen enthalten sind.