Stuttgarter Autobauer Mercedes: So krass ist der Mitarbeiter-Bonus über die Jahre eingebrochen

Die Mitarbeiter von Mercedes-Benz sind in den vergangenen Jahren finanziell üppig an den Erfolgen des Autobauers beteiligt worden. Nun ist die Summe deutlich kleiner geworden.

Es ist mittlerweile gute Tradition: Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz beteiligt seine Belegschaft am Unternehmenserfolg in Form von Boni. Seit 1997 zahlt Mercedes-Benz seinen Beschäftigten eine jährliche Gewinnbeteiligung. Die Mitarbeiter erhalten 2026 erneut eine vierstellige Summe für das Geschäftsjahr 2025. Der Bonus wird an 85 000 Mitarbeiter ausgezahlt. Da kommt ein ordentlicher Betrag zusammen, den der Autohersteller an Sonderzahlungen an dafür berechtigte Mitarbeiter verteilt.

Bis zu 3139 Euro werden je Mitarbeiter ausgeschüttet. Der Konzern „würdigt damit das große Engagement seiner Beschäftigten in einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld". Ein weltweit schwieriges Umfeld mit geopolitischen, regulatorischen und konjunkturellen Herausforderungen – mit der Folge, dass sich der Gewinn von Mercedes 2025 halbiert hat. Entsprechend geringer als in den vergangenen Jahren fällt deshalb der Bonus für jeden Mitarbeiter aus.

Mercedes-Chef Ola Källenius sieht ein „weiterhin herausforderndes wirtschaftliches Umfeld“. Foto: Marijan Murat/dpa

Die Höhe der Ergebnisbeteiligung ist laut Mercedes „unabhängig vom individuellen Gehalt“ und richtet sich nach der „finanziellen Zielerreichung des Unternehmens“. Das Ebit, also der Gewinn vor Zinsen und Steuern, ist dabei ein entscheidender Faktor. Die Zahl gibt den Gewinn im operativen Geschäft wieder. Das Ebit hat sich gegenüber 2024 um 57 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro drastisch reduziert. Relevant für die Zahlungen ist auch der Nettomittelzufluss (Free Cash Flow).

Der Bonus für 2024 lag dementsprechend deutlich höher bei bis zu 5220 Euro pro berechtigtem Mitarbeiter. Das waren 60 Prozent mehr als die aktuelle Mitarbeiterbeteiligung. Die bisherige Rekordprämie hat Mercedes 2023 für das Geschäftsjahr 2022 ausgeschüttet: 7300 Euro – also mehr als doppelt so viel wie für 2025. Damals war es den Arbeitnehmervertretern sogar gelungen, die bis dahin geltende Deckelung für Mitarbeiter-Boni von 6465 Euro aufzuheben. Die Zeiten haben sich also geändert: Der Bonus für 2025 hatte zwischenzeitlich sogar auf der Kippe gestanden, weil der Konzern bei seinen Sparbemühungen alles auf den Prüfstand stellt.