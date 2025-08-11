Stuttgarter Autobauer: Mercedes-Chef Källenius: Drei Gründe, warum das Geschäft so hart ist

Mercedes-Benz hat zuletzt einen Gewinneinbruch vermeldet. Konzern-Chef Källenius spricht von einem komplexen Umfeld und nennt die großen Herausforderungen.
Die Autohersteller in Deutschland verzeichneten zuletzt deutliche Gewinneinbrüche, bei Mercedes-Benz sackte das Konzernergebnis im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 55,8 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro ab. Mercedes-Chef Ola Källenius hat sich nun in einem Interview mit dem „Handelsblatt“ dazu geäußert, wie ernst die Lage ist.