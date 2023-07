Mit 90 Meter Höhe ist der Porsche Design Tower am Stuttgarter Pragsattel kaum zu übersehen. Nun trägt das Hochhaus seinen Namen auch an der Fassade.

Wer zuletzt am neuen Porsche-Domizil am oberen Teil der Automeile an der Heilbronner Straße vorbeigekommen ist, dem wird vielleicht etwas Neues aufgefallen sein: Der Porsche Design Tower hat nun einen Schriftzug. An der Spitze des 90 Meter großen Hochhaus am Stuttgarter Pragsattel prangert die Aufschrift: Porsche Design Tower Stuttgart.

Bauherr des Gebäudes mit Hotel- und Büroflächen ist die Bülow AG, die das Projekt in Zusammenarbeit mit der Porsche Lifestyle Group und der Porsche Deutschland GmbH umsetzt.

In unserer Bildergalerie haben wir Fotos des Gebäudes inklusive neuem Schriftzug gesammelt.