Stuttgarter Architekt Frei Otto: Frei Otto – der Stuttgarter, der die Architektur schweben ließ

Er war Schöpfer unvergesslicher Bauten: der Stuttgarter Ausnahmearchitekt Frei Otto. Zu seinem 100. Geburtstag überrascht eine neue Monografie mit interessanten Einsichten.
Es ist immer wieder aufs Neue ein geradezu kindliches Staunen, das seine Arbeiten hervorrufen. Wie ein zartes Spinnennetz, das sich auf emporragende Zweige legt und sie umhüllt, wirkt das Dach des Münchner Olympiastadions. Ein Bauwerk, das weit mehr als ein spektakuläres Dach war, sondern vielmehr eine gebaute Metapher für ein neues, friedliches, vielleicht sogar beschwingtes Deutschland.