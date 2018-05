Stuttgart/Tuttlingen Telemedizin könnte Schule machen

Stuttgart/Tuttlingen - Das Pilotprojekt zur Telemedizin der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) könnte Schule machen. Der Deutsche Ärztetag machte den Weg frei für eine ausschließliche Fernbehandlung durch in Deutschland ansässige Mediziner über digitale Medien. Die KVBW startete als erste ein solches Modell, bei dem der Patient sich nicht persönlich in der Praxis vorstellen muss, Mitte April in Stuttgart und Tuttlingen.