Stuttgart/Rottweil Gefängnisse bleiben überbelegt

Was will das Land gegen diese Enge in den Anstalten unternehmen?

Einige Gefängnisse sollen ausgebaut werden in sogenannter Modulbauweise. Dazu gehören die Anstalten Heimsheim, Ravensburg und Schwäbisch Hall, sagte Wolf. Geplant sei, dort 360 Haftplätze bis zum Jahr 2023 zu schaffen. Im Doppelhaushalt 2020/2021 sind dafür rund 64 Millionen Euro reserviert. Frühestens 2026 kann zudem der Neubau der Justizvollzugsanstalt Rottweil mit 500 Haftplätzen in Betrieb genommen werden. Weitere Schritte werden wohl folgen müssen: Um die 90-prozentige Auslastungsquote beim aktuellen Stand der Belegung zu erreichen, müsse es bis zu 1000 Haftplätze mehr geben, sagt der Minister.

Und wie viele Justizvollzugsangestellte kümmern sich um diese Gefangenen?

Zu wenig, sagt Wolf. Es gebe Stockwerke mit durchschnittlich 50 Gefangenen, die nur von einem einzigen Angestellten bewacht würden. "Das ist nicht die Ausnahme, sondern fast die Regel", beschreibt Alexander Schmid vom BSBD-Landesverband die Lage hinter den Gefängnismauern. "Da ist jede Polizeistreife besser besetzt."

Wie steuert das Land nun nach?

Laut Ministerium wurden bereits in den ersten beiden Haushalten der laufenden Legislaturperiode rund 250 neue Stellen für den Justizvollzug geschaffen, in den kommenden beiden Jahren sollen es weitere 175 werden - und mit Blick auf die darauffolgenden Jahre spricht der Justizminister von mehreren Hundert weiteren Stellen, die es benötigen dürfte. Dennoch sei der Stellenzuwachs «ein Schritt in die richtige Richtung», lobt der BSBD-Vorsitzende Schmid.

Prima, dann passt es doch, oder?

Nicht ganz. Denn: "Neue Stellen für den Justizvollzug sind natürlich schön, aber man muss sie auch besetzen können", räumt Wolf ein. Derzeit komme auf jede freie Stelle eine Bewerbung, es fehlten die Kandidaten.

Warum ist das Interesse nicht stärker?

Am Lohn allein kann es nicht liegen: Ein JVA-Bediensteter verdient zwischen 2700 und 3500 Euro brutto im Monat. Nach Ansicht des BSBD hat auch der Druck auf die Angestellten mit der Situation zu tun ebenso wie die steigende Brutalität durch die Gefangenen, der mangelnde Respekt. "Die Situation hat sich nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität verschlechtert", sagt der Landesvorsitzende Schmid.

Was will die Landesregierung da unternehmen?

Um dies zu ändern und den Ruf des Justizvollzugsangestellten zu polieren, will die Landesregierung in den sozialen Medien und über eine neue Internetseite die Werbetrommel rühren. "Wir wollen den Justizvollzug als Arbeitgeber bekannter machen und in der Öffentlichkeit mit einem positiven Image versehen", sagt Wolf. Deshalb wirbt nun eine eigene Karriereseite für den Justizvollzug (www.justizvollzug-bw.de), außerdem gibt es ein Logo und den Slogan "Justizvollzug Baden-Württemberg – Im Dienst der Gerechtigkeit". In den sozialen Medien will das Land mit flotten Werbesprüchen auftreten. "Gangster zu Rappern machen. Dein Job" oder "Verbrechern unsere Spielregeln zeigen. Dein Job" heißt es dann dort.