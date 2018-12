Stuttgart Parteitag: 154 Delegierte entscheiden über Merkel-Nachfolge

Zwar haben einige Politiker eine "baden-württembergische Initiative für Friedrich Merz" gegründet. Dort gebe es 80 Unterzeichner, darunter der EU-Kommissar und frühere Ministerpräsident Günther Oettinger sowie Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart, wie der Kreisvorsitzende von Ravensburg, Christian Natterer, mitteilte.

Der Landesverband in Stuttgart wies aber darauf hin, dass die Unterzeichner nicht zwangsläufig auch Delegierte seien. Wie groß die Schnittmenge ist, konnte eine Sprecherin der Partei am Dienstag mit Rücksicht auf den Datenschutz nicht sagen. Im Südwesten würden die Delegierten für Parteitage von den Kreisverbänden jeweils für zwei Jahre gewählt. Klar ist aber, dass zum Beispiel Landeschef Thomas Strobl, der auch Innenminister ist, sowie Generalsekretär Manuel Hagel als Delegierte nach Hamburg reisen. Sie gehören nicht zu den Unterzeichnern der Initiative für Merz.

Eine Empfehlung des Landesverbandes für einen der Kandidaten gebe es nicht, sagte die Sprecherin. Die Stimmung werde aber schon einmal am Donnerstagabend in Hamburg auf einem Treffen der Südwest-Delegierten ausgelotet. Unter den Delegierten zum 31. Bundesparteitag der CDU Deutschlands in Hamburg seien 60 Frauen und 94 Männer im Alter zwischen 24 und 76 Jahren. Mit dabei sind auch 23 Abgeordnete des Landtags, 28 Mitglieder des Bundestags und 5 Europaparlamentarier.