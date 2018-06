Stuttgart/Oberndorf Erste Zeugenaussage im HK-Prozess

Das Rüstungsunternehmen habe Einfluss auf mexikanische Endverbleibserklärungen genommen, sagte am Donnerstag ein Beamter des Zollkriminalamts im Prozess gegen frühere Mitarbeiter von Heckler & Koch. Das Unternehmen habe sich bemüht, entsprechende Erklärungen aus Mexiko zu bekommen, in denen die Provinzen nicht auftauchten, in die eigentlich nicht hätte exportiert werden dürfen.

Der Beamte ist der erste Zeuge in dem Prozess. In dem Verfahren müssen sich seit gut drei Wochen fünf Beschuldigte wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz verantworten.

Laut Anklage wurden von 2006 bis 2009 fast 4500 Sturmgewehre vom Typ G36 und Zubehör im Wert von 4,1 Millionen Euro in mehrere Unruhe-Regionen Mexikos zu Unrecht geliefert. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück.