Stuttgart im Krisenmodus Autoindustrie: Einst Garant für Wohlstand, nun Achillesferse der Region
Veronika Kanzler und Konstantin Schwarz 26.12.2025 - 06:00 Uhr
Die Krise der Autoindustrie trifft Stuttgart ins Mark – und die Stadtkasse gleich mit. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sagt: „Die Unternehmen können Deutschland nicht retten.“
Die Stadt, die sich jahrzehntelang auf den Glanz des Sterns und den Sound der Motoren verlassen konnte, steht vor einer Zeitenwende. Die Hiobsbotschaften aus den Konzernzentralen reißen nicht ab: Sparprogramme, Werksschließungen, Stellenabbau, Abfindungsprogramme. Was früher als Garant für Wohlstand galt, wird nun zur Achillesferse der ganzen Region.