Stuttgart lässt gegen Freiburg etliche Chancen liegen - und schlägt kurz vor Schluss doch noch zu. Vorher stehen Deniz Undav und Noah Atubolu im Fokus.
Ein spätes Traumtor von Ermedin Demirovic hat dem VfB Stuttgart den Sieg im Landesduell und zumindest vorläufig einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga beschert. Die Schwaben gewannen gegen den SC Freiburg mit 1:0 (0:0) und zogen in der Tabelle an RB Leipzig vorbei auf Rang vier. Die Badener indes liegen auch nach dem 20. Spieltag ein ganzes Stück hinter den Europapokalplätzen.