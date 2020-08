Stuttgart Fünf weitere Festnahmen nach Krawallnacht

Stuttgart - Die Polizei hat fünf weitere Männer festgenommen, die sich an den Ausschreitungen in der Stuttgarter Krawallnacht beteiligt haben sollen. Die Beamten nahmen die drei 16, 17 und 18 Jahre alten Verdächtigen am Donnerstag fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie sollen gemeinsam randaliert und sich an der Plünderung eines Geschäfts beteiligt haben. Zudem wird dem 17-Jährigen vorgeworfen, Gegenstände auf einen Streifenwagen geworfen haben. Die drei Deutschen kamen in Untersuchungshaft.