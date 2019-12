Stuttgart Frau wird niedergestochen und stirbt

Die Tat spielte sich gegen 12.30 Uhr in der Forststraße im Stuttgarter Westen ab. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht – starb dort aber wenig später. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts fest. Die Hintergründe der Tat sind den Angaben zufolge bislang unklar, ebenso, ob sich Opfer und mutmaßlicher Täter kannten. Gerüchte über eine mögliche Beziehungstat wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Verdächtige soll in der Nacht vernommen werden.