Stuttgart Comedian Florian Schroeder polarisiert mit Auftritt bei "Querdenken"-Demo

"Die hielten mich für ihren Messias, für einen Überläufer", sagt Schroeder am Montag der dpa. Warum? Er sei vor einigen Wochen im NDR mal in die Rolle eines Verschwörungsideologen geschlüpft, erzählt der gebürtige Lörracher. Allerdings habe sich die "Querdenken"-Szene leiten lassen von einem Youtube-Video, in dem die satirische Auflösung des NDR-Auftritts fehle.

Lange habe er gezögert und dann entschieden, die Einladung zur Demo anzunehmen und das Thema Meinungsfreiheit anzusprechen. "Es ist die Pflicht eines Satirikers in dieser Zeit, genau so eine Aktion zu nutzen, um damit ein Stück Aufklärung zu betreiben", sagte Schroeder im Interview. Der 40-Jährige wirbt vehement dafür, Gegner der Auflagen und Anhänger oft wirrer Theorien nicht auszugrenzen. "Es reicht nicht, immer nur den eigenen Chor zu befriedigen und vor ihm zu predigen", sagt Schroeder. "Es geht darum, sich auseinanderzusetzen und auch mal in so eine Welt einzudringen. Das einzige, was hilft, ist hinzugehen und inhaltlich zu reden."