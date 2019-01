Stuttgart/Calw Tote Gleise: Hesse-Bahn als Vorbild

Unterdessen will das Ministerium landesweit und systematisch vorgehen. Die Abfrage in den Landratsämtern, bei den kreisfreien Städten und den Branchenverbänden sei mittlerweile abgeschlossen, berichtet Ministeriumssprecher Edgar Neumann. In höherer zweistelliger Zahl seien dem Ministerium Projekte gemeldet worden. Sie sollen nun von einem externen Gutachter bewertet werden. Dabei gehe es im ersten Schritt um eine reine Nachfrageanalyse, also um die Frage, ob die Strecke vom Güter- oder Personenverkehr ausreichend angenommen würde. In einem zweiten Schritt könnten dann schließlich in einer Detailuntersuchung Vorschläge für eine konkrete Realisierung erarbeitet werden.

Es handele sich um recht unterschiedliche Projekte, sagte Neumann. In den vergangenen 25 Jahren gab die Deutsche Bahn in Baden-Württemberg Schienenstrecken mit einer Gesamtlänge von 218 Kilometern auf. Darunter befinden sich eigenständige Linien wie die 24 Kilometer lange Strecke von Waldenburg nach Forchtenberg (Hohenlohekreis) oder die 20 Kilometer lange Strecke von Lauffen nach Leonbronn (Kreis Heilbronn), aber auch nur wenige Hundert Meter lange Ausweichgleise. Auch deren Reaktivierung könne sinnvoll sein, betont der bahnpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel. So fehle es im Fils­tal (Kreis Göppingen) an Ausweichmöglichkeiten. "Es kommt immer wieder zu Verspätungen, weil die früheren Überholgleise abgebaut wurden." Das soll sich ändern.