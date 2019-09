Stuttgart/Calw Daimler setzt Aufholjagd bei Mercedes-Benz-Absatz fort

Stuttgart/Calw - Der Autobauer Daimler, bei dem auch viele Beschäftigte aus dem Kreis Calw kommen, holt beim Autoverkauf in einem bisher schwierigen Jahr mit großen Schritten auf. Im August verkauften die Schwaben von ihrer Stammmarke Mercedes-Benz 177.819 Autos und damit 14 Prozent mehr als im schwachen Vorjahresmonat, wie der Dax-Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte. Vor allem in Deutschland und wie bereits bekannt in den USA konnte Mercedes zulegen, auch in China ging es weiter bergauf.