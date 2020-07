Stuttgart 14 Jahre Haft nach Mord mit Samuraischwert

CO2-Ausstoß soll sinken

BMW knüpft Vorstandsgehälter an ehrgeizige Klimaziele

SUV fahren - das will BMW in puncto Klimaschutz bald guten Gewissens ermöglichen. In den nächsten zehn Jahren will Konzernchef Zipse die CO2-Emmissionen um ein Drittel senken. Wenn's nicht klappt, bekommen die Manager weniger Geld.