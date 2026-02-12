Sturzgefahr in kalter Jahreszeit: Mehr Knochenbrüche im Winter? Schwarzwald-Baar-Klinikum zieht Bilanz

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum zieht nach den kalten Monaten eine erste Bilanz und ordnet ein, welche Verletzungen im Winter besonders häufig auftreten.
Wer schon einmal auf vereistem Boden ins Straucheln geraten ist, weiß, wie schnell ein harmloser Schritt zum Sturz werden kann. Nicht selten bleiben solche Ausrutscher folgenreich und enden mit ernsthaften Verletzungen bis hin zu Knochenbrüchen. Eisige Temperaturen, Glatteis und rutschige Wege haben in den vergangenen Wochen und Monaten im Schwarzwald-Baar-Kreis für schwierige Bedingungen gesorgt.