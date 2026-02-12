Sturzgefahr in kalter Jahreszeit: Mehr Knochenbrüche im Winter? Schwarzwald-Baar-Klinikum zieht Bilanz

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum zieht nach den kalten Monaten eine erste Bilanz und ordnet ein, welche Verletzungen im Winter besonders häufig auftreten.

Wer schon einmal auf vereistem Boden ins Straucheln geraten ist, weiß, wie schnell ein harmloser Schritt zum Sturz werden kann. Nicht selten bleiben solche Ausrutscher folgenreich und enden mit ernsthaften Verletzungen bis hin zu Knochenbrüchen. Eisige Temperaturen, Glatteis und rutschige Wege haben in den vergangenen Wochen und Monaten im Schwarzwald-Baar-Kreis für schwierige Bedingungen gesorgt.

Doch welche Bilanz zieht das Klinikum nach den Wintermonaten? Steigt die Zahl der Patienten mit Knochenbrüchen über den Winter an? So eindeutig, wie es zunächst scheint, ist es jedoch nicht.

Denn: Dass es im Winter mehr Knochenbrüche gebe, als in anderen Jahreszeiten, lasse sich so nicht beantworten, sagt Sandra Adams, Pressesprecherin des Schwarzwald-Baar-Klinikums, auf Anfrage unserer Redaktion. Auch zu Altersgruppen, die besonders betroffen seien, kann sie keine genaue Aussage treffen. „Es gibt zu jeder Jahreszeit Knochenbrüche, zum Beispiel bei Unfällen oder Stürzen“, sagt sie.

Im Winter könnten natürlich auch Stürze auf Glatteis die Ursache für einen Bruch sein, so Adams. So hätte es an einem Januar-Wochenende, an dem es besonders glatt draußen war, viele Patienten mit typischen Sturzverletzungen gegeben, darunter „vor allem Brüche am Unterarmknochen nahe den Handgelenken, außerdem viele Knochenbrüche und Verrenkungen im Bereich der Knöchel beziehungsweise Sprunggelenke“, schildert die Klinik-Sprecherin.

Kunststoffgipse sind die Lösung

Bei der Behandlung setzt das Schwarzwald-Baar-Klinikum längst nicht mehr auf den herkömmlichen Gipsverband. Zwar bekämen nach wie vor die meisten Patienten einen Gips, allerdings hätten sich die Materialien verändert. Am Klinikum werde deshalb mit Kunststoffgipsen gearbeitet. Diese seien leichter und angenehmer zu tragen als herkömmliche Gipsverbände.