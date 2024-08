Im Juni musste Horst Janson seine Teilnahme an den Bad Hersfelder Festspielen absagen - und nun liegt er nach einem Sturz im Krankenhaus.

München - Der Schauspieler Horst Janson liegt nach einem Sturz von der Treppe im Krankenhaus. Das bestätigte seine Agentur in Berlin am Montag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Unfall des 88-Jährigen berichtet. Zu Details seiner Verletzung äußerte sich die Agentur nicht.

Janson wurde einem breiten Publikum in den 1970er Jahren bekannt durch TV-Serien wie "Salto Mortale" und "Der Bastian". In den 1980er Jahren spielte er in der "Sesamstraße" mit.

Lesen Sie auch

Wegen einer Erkrankung hatte Janson seine Teilnahme an den Bad Hersfelder Festspielen abgesagt. Dort hätte er im Juni bei der Premiere des Stücks "Wie im Himmel" auftreten sollen.