1 Ein Baum ist am Donnerstagmorgen auf ein Auto im Wohngebiet „Auf Kochenwinkel“ gefallen. Foto: Feuerwehr Schömberg

Das Sturmtief Kirk hinterließ auch in Schömberg seine Spuren. Die Feuerwehr Schömberg musste einen Baum entfernen, der auf ein geparktes Auto gefallen ist.









In der Nacht auf Donnerstag fegte das Sturmtief Kirk über Deutschland hinweg. Auch in Schömberg war der Sturm deutlich zu spüren. Die Feuerwehr Schömberg wurde am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in das Wohngebiet „Auf Kochenwinkel“ alarmiert.