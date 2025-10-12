Sturmtief: Alice setzt Teile von Ibiza und Mallorca unter Wasser

Erst vor zwei Wochen bescherten Ausläufer des Ex-Hurrikans «Gabrielle» Ibiza und Mallorca Überschwemmungen. Nun sorgt das Sturmtief «Alice» für Probleme auf den Urlaubsinseln.
Palma - Das Sturmtief "Alice" hat auf Mallorca, Ibiza und den anderen Balearen-Inseln Überschwemmungen verursacht. Vor allem Tiefgaragen und auch einige Straßen seien von dem starken Regen am Sonntag überflutet worden, berichtete die Zeitung "Diario de Mallorca" unter Berufung auf die Behörden der bei Touristen sehr beliebten spanischen Mittelmeerinseln.