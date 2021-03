1 Wieder geht es in einen Shutdown – an Ostern soll sogar für einige Tage alles zugemacht werden. (Symbolfoto) Foto: Dittrich/dpa

Die Geduld ist schon lange am Ende mit der Corona-Politik auf Bund- und Landesebene. Nun aber scheint der Faden zu reißen. Der Oster-Lockdown erntet heftige Kritik.

Kreis Rottweil - Die neuerlichen Beschlüsse zur Bewältigung der Corona-Pandemie der Bund-Länder-Runde haben es in sich. Fast alles, was Beine hat, läuft Sturm gegen die Vereinbarungen.

Enttäuschung ist groß

Die Kirchen protestieren gegen die Vorgabe, auf Präsenz-Gottesdienste zu verzichten, die IHK in der Region sagt: "Nach mehr als einem Jahr der Pandemie ist ein solches Ergebnis mehr als enttäuschend für unsere Unternehmen, die sich endlich eine belastbare Öffnungsperspektive erhofft haben." Einzelhandel, Gastronomie, Veranstalter und Dienstleister müssten weiterhin mit Stillstand kämpfen, nicht wenige stünden vor dem endgültigen Aus.

Beim Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden (wvib) ist die Enttäuschung ebenfalls groß: "Die Unternehmer laufen bei uns Sturm wie noch nie zuvor", sagt Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer, zum überraschenden Vorhaben, den Gründonnerstag und den Karsamstag kurzfristig juristisch zu Zwangs-Urlaubstagen für ganz Deutschland zu erklären, an denen alles ruhen solle.

"Wir müssen mit dem Virus leben müssen"

Großen Diskussionsbedarf hat auch die CDU im Land. Dabei geht es nicht nur um die Zukunft der Landespartei und die Frage, welche Konsequenzen aus dem niederschmetternden Wahlergebnis zu ziehen seien. Das Thema Corona ist ein zentrales, so Stefan Teufel, Kreisvorsitzender und wiedergewählter Landtagsabgeordneter. In diesen Tagen wird auf verschiedenen Parteiebenen beraten, wie es weitergeht.

Dass die Bund-Länder-Runde empfiehlt, Präsenz-Gottesdienste über die Osterfeiertage ausfallen zu lassen, halte er nicht für den richtigen Weg, so Teufel. Ebenfalls kritisch äußert er sich dazu, dass auch Kinder in der Grundschule dazu verpflichtet seien, einen Mundschutz zu tragen. Er setzt auf eine verbesserte Teststrategie und eine zügigere Impfkampagne. "Wir müssen mit dem Virus leben müssen", so Teufel.

Karrais kritisiert Symbolpolitik

Eindeutig ist auch die Haltung des FDP-Landtagsabgeordneten Daniel Karrais: Die Beschlüsse seien erneut wenig nachvollziehbar.

"Einen angeblichen Lockdown über Ostern zu veranstalten, der dann am Samstag zum Lebensmittelkaufen unterbrochen wird, ist eine Idee, deren Logik man erst suchen muss." Es handele sich um Symbolpolitik mit bestenfalls keiner oder sogar kontraproduktiver Wirkung.

Inzidenz überschreitet 50

Die Inzidenz im Kreis bleibt dessen ungeachtet am Dienstag stabil, auch wenn der Wert die 50er-Marke nun leicht überschreitet. Der Kreis Rottweil weist landesweit weiterhin den niedrigsten Wert an Neuinfektionen auf. Dass kein weiterer positiver Fall festgestellt wurde, trägt dazu bei. Es bleibt bei insgesamt 5293 Festgestellten Infektionen im Kreis, ebenso bei 143 Todesfällen.