„Sturmfänger“ sammeln Daten in über Thanheim: Stormchaser: Rein in den Gewitterkern

1 Noch ist der blaue Himmel zu sehen, aber das Gewitter braut sich schon zusammen. Foto: Michael Kunz

Schauplatz ist eine Wiese bei Bisingen-Thanheim, wo es einem Meteorologenteam des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) erstmals in Deutschland gelang, am 14. August 2023 eine Messsonde mitten in den Aufwind einer Gewitterzentrum hineinzuschicken.









Link kopiert



Wissenschaftler, die Unwettern hinterjagen – das gibt es doch nur in Amerika und im Kino; der Film heißt „Twister“. Irrtum: Auch im deutschen Südwesten lauern Meteorologen trächtigen Gewitterwolken auf und versuchen, ihnen in dem Augenblick, in dem der Sturm losbricht, so nah wie möglich zu kommen. Wozu? Um an Heliumballons befestigte Sonden in die von Blitzen durchzuckte Waschküche hinaufzuschicken und Messungen vorzunehmen: Standort, Temperatur, Höhe, Luftdruck, Strömungsgeschwindigkeit – alles ist von Interesse, wenn es darum geht, herauszufinden, was im Gewitterkern passiert.