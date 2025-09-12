Sturmduo des SV Winzeln: Tobias Heizmann erklärt wieso Simon Gaus und Niklas Sohmer so wichtig sind

Nach dem 5:2-Erfolg über den FC Hechingen lobt Winzelns Tobias Heizmann sein Sturmduo in den höchsten Tönen. Auch Jovan Djermanovic hebt Niklas Sohmer und Simon Gaus hervor.
Sohmer, Gaus, Gaus, Sohmer, Sohmer: Die Treffer des SV Winzeln beim 5:2 über Hechingen waren auf nur zwei Spieler verteilt – dass es dann ausgerechnet Niklas Sohmer und Simon Gaus waren, überrascht nicht. In der vergangenen Spielzeit traf Gaus 34 Mal, bei Sohmer waren es 19 „Buden“. Ein Jahr zuvor waren es 20 bei Gaus und 14 bei Sohmer.