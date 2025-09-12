Sturmduo des SV Winzeln: Tobias Heizmann erklärt wieso Simon Gaus und Niklas Sohmer so wichtig sind

Nach dem 5:2-Erfolg über den FC Hechingen lobt Winzelns Tobias Heizmann sein Sturmduo in den höchsten Tönen. Auch Jovan Djermanovic hebt Niklas Sohmer und Simon Gaus hervor.

Sohmer, Gaus, Gaus, Sohmer, Sohmer: Die Treffer des SV Winzeln beim 5:2 über Hechingen waren auf nur zwei Spieler verteilt – dass es dann ausgerechnet Niklas Sohmer und Simon Gaus waren, überrascht nicht. In der vergangenen Spielzeit traf Gaus 34 Mal, bei Sohmer waren es 19 „Buden“. Ein Jahr zuvor waren es 20 bei Gaus und 14 bei Sohmer.

So sagt auch Coach Tobias Heizmann angesprochen auf die Leistung des Duos: „Wir wissen, was wir an den beiden haben. Wenn man sich unsere Historie anschaut – wie viele Tore sie geschossen haben und wie viele andere Spieler, dann sind sie einfach sehr wichtig für uns.“

Tore und Assists

Auch das Zusammenspiel der beiden funktionierte bestens. Drei der fünf Treffer legten sie sich gegenseitig vor und waren vom FC Hechingen nicht in den Griff zu kriegen. Deren Co-Trainer Jovan Djermanovic erkannte an: „Wir haben schlecht verteidigt, sind gefühlt bei jedem Tor unter dem Ball durchgesprungen. Die Abschlüsse waren dann aber auch jeweils sehr stark.“

Heizmann beweist den Wert seiner Angreifer aber nicht nur in der Torausbeute und erläutert noch einen weiteren Aspekt: „Sie leisten unglaublich viel Laufarbeit, kämpfen und ackern auch mit nach hinten mit. Wir sind ja nicht die spielerisch stärkste Mannschaft, wo der Angreifer nur noch aus acht Metern einpatten muss. Sie müssen richtig für ihre Tore arbeiten, das muss man anerkennen.“

Sehr effektiv

Großen Anteil am Heimerfolg hatte auch Torhüter Lennard Haller, der beim Stand von 3:1 einen Strafstoß von Joso Zupan parierte. „Gegen eine so schwungvolle und emotionale Mannschaft war es wichtig, in Führung zu gehen. Jeder weiß, wie solche Spiele dann laufen können“, so Heizmann. Zwei Torschüsse, zwei Tore – so lautete die effektive Bilanz vor dem Seitenwechsel.

Hechingen muss sich steigern

Der FC Hechingen hingegen kassierte dann nach dem Traumstart mit drei Siegen nun binnen fünf Tagen zwei Mal fünf Gegentore. Defensiv muss sich einiges verbessern, wenn man am Sonntag gegen den TSV Straßberg etwas Zählbares holen möchte. „Wir haben wieder Geschenke verteilt“; bemängelte Djermanovic. Er fügte hinzu: „Wir hatten kein Spielglück, das hatten wir uns aber auch nicht verdient. Es waren 15 bis 20 Minuten, in denen wir uns richtig aufgebäumt haben. Das ist natürlich zu wenig. Wir müssen das häufiger abrufen und die Fehler abstellen.“ Offensiv war zudem das Fehlen von Kaan Akkaya und Hermann Gaksteder unübersehbar. Positiv hervorheben konnte sich eigentlich nur der junge Matej Androsevic, der ein Aktivposten war.