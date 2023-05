So ist der Stand beim Baugrubendrama

Sturmbühlstraße in Schwenningen

1 Die Sturmbühlstraße ist nach wie vor einseitig gesperrt. Foto: Terkowsky

Die Baugrube, die nach Baggerarbeiten für eine Straßensperrung sorgte, ist nach wie vor Thema in Schwenningen. Unsere Redaktion hat den Anwalt des Bauherren ausfindig machen können und nachgefragt.









Autofahrer in Schwenningen sind in letzter Zeit leidgeprüft: Baustellen, Sanierungsarbeiten, Straßensperrungen. Infolge kam es zu häufigen Staus und Umfahrungen. Auch die Sperrung der Stürmbühlstraße – erst voll, dann einseitig – hatte einen großen Anteil daran. Schuld war eine Baugrube. In dieser hatte der Bauherr Anfang März selbst Baggerarbeiten getätigt. Nachbarn fürchteten, dass diese nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurden und bangten um ihre Häuser. Infolge wurde die Baugrube kurzfristig gesperrt,sie musste mit Hilfe des THW gesichert werden.