Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Gebiet um Rottweil eine Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach könnte es am Dienstag von 17 Uhr bis zur zweiten Nachthälfte in der Region zu schweren Gewittern kommen. Windböen von bis zu 120 km/h seien möglich.

Teils schwere Gewitter sollen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am späten Nachmittag von Dienstag und am Abend in der Region Rottweil von Westen her entwickeln.

Schwere Sturmböen bis zu 100 km/h seien zu erwarten, heißt es in der Warnmeldung des DWD. Heftiger Starkregen könnte sich über die Region ergießen, dabei würden nach Angaben des DWD bis zu 35 Liter pro Quadratmeter Regen fallen. Zudem sei Hagel möglich, mit Körnern von bis zu vier Zentimetern Größe.

Vereinzelt und in besonders stark betroffenen Gegenden seien auch Böen von 120 km/h möglich, Starkregen von 40 Litern je Quadratmeter sowie Hagelkörner von bis zu fünf Zentimetern Größe. In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter laut DWD ostwärts und verlieren dabei an Intensität.