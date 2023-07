Vor schweren Unwettern am Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst. Laut der Webseite des Dienstes werden sich ab 17 Uhr am späten Nachmittag und abends von Westen her Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 Kilometern pro Stunde und heftigem Starkregen mit um die 35 Liter pro Quadratmeter entwickeln. Auch Hagel um die vier Zentimeter soll es geben. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass es bei besonders schweren Entwicklungen vereinzelt und lokal begrenzt auch Orkanböen um 120 Kilometer die Stunde, extrem heftigen Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel um die fünf Zentimeter geben könne. Der Wetterdienst prognostiziert, dass die Gewitter in der ersten Nachthälfte ostwärts abziehen und dabei an Intensität verlieren.