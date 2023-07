Nach dem Sturm ist vor dem Aufräumen. Die Forstleute sind in der ganzen Region aktiv.

Die schweren Gewitterstürme in der Nacht auf Mittwoch, 12. Juli, haben in allen Bereichen des Schwarzwald-Baar-Kreises Schäden im Wald verursacht.

Der Sturmschwerpunkt war im Schwarzwald-Baar-Kreis in der Ostbaar mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Stundenkilometern, insgesamt sind 15 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Aufräumarbeiten dauern an

Mitarbeiter des Straßenbauamtes sorgten zwischenzeitlich wieder für freie Straßen. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien des Landratsamtes waren bereits in den frühen Morgenstunden am Mittwoch unterwegs, um die Straßen im Landkreis frei zu räumen und zu reinigen. Um die abgebrochenen Äste und Baumkronen sicher zu bergen und angeschobene Bäume gefahrlos fällen zu können, kam es dabei zu kurzfristigen ganz- und halbseitigen Straßensperrungen im gesamten Landkreis. Die Aufräumarbeiten dauerten aufgrund der zahlreichen Schäden bis Freitag an.

Der Sturmschwerpunkt war im Schwarzwald-Baar-Kreis in der Ostbaar mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Stundenkilometern. Foto: Landratsamt Schwarzwald-Baar

Wie das Kreisforstamt mitteilt, reicht das Ausmaß von vereinzelten Bäumen, die umgefallen oder abgebrochen sind, bis hin zu größeren Flächen, die umgeworfen wurden. Nach ersten Rückmeldungen aus den Forstrevieren ist der Bereich Donaueschingen besonders stark betroffen. Nahezu alle Waldwege sind durch vereinzelt umgestürzte Bäume nicht begehbar. Die Forstarbeiten wurden bereits aufgenommen.

Warnung an Spaziergänger

Das Kreisforstamt warnt Waldbesucher vor umgestürzten, abgebrochenen und angeschobenen Bäumen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Es ist in den nächsten Tagen, aufgrund der Waldarbeiten, mit Sperrungen der Waldwege zu rechnen. Diese sollten unbedingt beachtet und befolgt werden. Bei Spaziergängen im Wald ist darauf zu achten, dass mit herabfallenden Ästen oder Gefahren durch noch nicht umgestürzte, aber schräg stehende Bäume zu rechnen ist.

Das Forstamt geht davon aus, dass die Schäden bis zum Beginn der Sommerferien weitgehend aufgearbeitet werden können.

Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes meldet kleinere Sturmschäden, die es im Getreide gab. Der Mais, der noch nicht hoch gewachsen ist, kam mit dem Sturm offensichtlich gut zurecht.