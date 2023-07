Zufälle gibt es. Ausgerechnet am Tag nach dem verheerenden Unwetter war in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses (KSV) am Mittwochabend der Katastrophenschutz Thema. Zum Bevölkerungs- und Hitzeschutz hatte die SPD+FFR-Fraktion um einen aktuellen Zwischenbericht gebeten.

Während also die Aufräumarbeiten nach dem Sturm noch liefen, wurde unterm Dach im Neuen Rathaus über die getroffenen Schutzmaßnahmen für den Fall einer Katastrophe gesprochen.

Oberbürgermeister Christian Ruf versicherte, dass der Landkreis Rottweil in Sachen Katastrophenschutz sehr gut aufgestellt sei. Und mit Blick auf die zurückliegenden Jahre mit Corona-Pandemie und anschließender Energiekrise durch den Ukraine-Krieg zeigte er sich überzeugt: Die Stadtverwaltung ist krisenerprobt und hat viel Erfahrung mit dem Umgang solch extremer Ereignisse gesammelt.

Das bestätigte Fachbereichsleiter Bernd Pfaff, der auf die Zusammenarbeit mit einem Büro für Katastrophenvorsorge und -management verweis und beteuerte, dass man in der Verwaltung und Organisation gut dastehe. Gezeigt habe sich das auch beim schlimmen Unwetter am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch.

Auf der Warteliste

Noch nicht so weit wie gewünscht sei man beim Hagelschutz, so Pfaff. Man stehe beim Hagelfliegerverein aber auf der Warteliste. Ein Beitritt scheitere im Moment noch daran, dass ein zweites Flugzeug fehle, um das Schutzgebiet ausweiten zu können.

Wenn es hingegen um Frühwarnsysteme geht, ist die Stadt Rottweil besser aufgestellt. So gibt es bereits drei mobile Sirenen – in Neufra, in Göllsdorf und in der Kernstadt –, über die im Notfall wichtige Durchsagen übermittelt werden könnten. Weitere seien bestellt, kündigte Pfaff an, dass noch in diesem Jahr die übrigen Ortsteile ausgestattet werden.

Notstrom gesichert

Bernd Pfaff erinnert in seinem Sachstandsbericht auch an die Notstromversorgung des Feuerwehrhauses, um einen reibungslosen Ablauf der Rettungsmaßnamen durch die Feuerwehr zu garantieren. Dort sei zudem ein Notstromaggregat stationiert, das im Notfall für die Versorgung der Stadthalle genutzt werden könne.

Den Anstrengungen der Kommune, sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten, hatten die Ausschussmitglieder nichts hinzuzufügen. Ihre Ideen drehten sich hingegen um den Hitzeschutz. So bat die Fraktionsvorsitzende der CDU, Monika Hugger, für eine bessere Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser bei Tiefbaumaßnahmen an Trinkwasserbrunnen zu denken. Ulrike Stauss (FWV) erinnerte daran, dass die vorhandenen Brunnen einst Trinkwasserbrunnen gewesen seien und reaktiviert werden könnten. OB Ruf warnte mit Blick auf die finanzielle Lage jedoch, vor dem Instandhaltungsaufwand und vor neuen Einrichtungen. Lediglich für das weitläufige Landesgartenschau-Gelände könne er sich so etwas vorstellen.

Ein Modell aus anderen Städten griff indes Gabriele Schneider (Grüne) auf. Dort machten blaue Aufkleber mit einem Wassertropfen auf Refill-Stationen in Läden, Cafés oder öffentlichen Einrichtungen aufmerksam, an denen leere Trinkflaschen kostenlos aufgefüllt werden können. Sie bat, diese Idee beim Gewerbe- und Handelsverein (GHV) anzusprechen.