1 Der Strum am Donnerstag hat auch Bäume umgeworfen. Die Schäden im Zollernalbkreis halten sich aber in Grenzen. Foto: Sommer

Relativ glimpflich verlief der Sturm am Donnerstag im Zollernalbkreis. Die Polizei meldet ein teilweise abgedecktes Dach und einen Unfall aufgrund des starken Windes.















Zollernalbkreis - Aufgrund des Unwetters mit zum Teil orkanartigen Böen ist es am Donnerstag in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis in der Zeit von 8 Uhr bis Mitternacht zu 83 Polizeieinsätzen gekommen. Es handelte sich vorwiegend um umgefallene Bauzäune, Schilder, Mülleimer, Gartenmöbel und Trampoline. Teils wurden Bäume umgerissen, Äste abgeknickt und Ampeln verdreht sowie geparkte Anhänger auf die Fahrbahn und einzelne Ziegel von Dächern geweht.

Unfall auf B 463

Bei Haigerloch geriet auf der B 463 ein Fiat mit Anhänger gegen 16 Uhr durch den Sturm in den Gegenverkehr und anschließend in die Leitplanken. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Weiterhin wurde bei Ebingen kurz vor 14 Uhr an einem Aussiedlerhof das Dach teilweise abgedeckt. Über Verletzte ist nichts bekannt. Auch über die Höhe des Gesamtsachschadens gibt es keine Erkenntnisse.

Boot kentert auf Baggersee

In Reutlingen-Gönningen wurde gegen 16 Uhr an einem Einfamilienhaus teilweise das Dach abgedeckt, sodass die Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter das Haus mit einer Plane sichern musste. In Esslinger brach ein rund vier Meter langer Ast an einem Baum ab und verfing sich im Oberleitungssystem der Stadtbusse. Mitarbeiter des Bauhofs entfernten den Ast und setzten die Oberleitung wieder in Betrieb. Auf dem Kirchentellinsfurter Baggersee kenterte gegen 13.30 Uhr das Segelboot eines 68-Jährigen. Der Mann konnte ersten Erkenntnissen nach unverletzt ans Ufer gelangen.