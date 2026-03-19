Sturm auf Kanaren: Touristeninseln Kanaren wappnen sich gegen Sturm Therese

1 Für die Kanarischen Inseln gilt eine Sturmwarnung. "Therese" zieht von West nach Ost über die Inseln vor der Westküste Afrikas hinweg und könnte mit Starkregen und Orkanböen für Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden sorgen. (Archivfoto) Foto: Europa Press Canarias/EUROPA PRESS/dpa Bis zu fünf Meter hohe Wellen und mögliche Überschwemmungen: Die Kanaren erwarten stürmische Tage. Auch Flüge und Fährverbindungen könnten betroffen sein.







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Santa Cruz de Tenerife - Die bei Touristen beliebten Kanaren haben angesichts des aufziehenden Sturmtiefs "Therese" mit möglicherweise heftigen Niederschlägen umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen. Auf den Inseln Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro wurden am Donnerstag alle Schulen und Kindergärten geschlossen, für Freitag dann sogar auf allen Kanaren-Inseln, die vor der Westküste Afrikas im Atlantik liegen und zu Spanien gehören. Die Behörden riefen auch dazu auf, wo immer möglich von zu Hause aus zu arbeiten, wie die Zeitungen "La Provincia" und "Canarias7" berichteten.