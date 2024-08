Stundenlanger Einsatz: Bergwacht rettet verletzte Wanderin aus der Rötenbachschlucht

1 Die Bergretter bergen eine Patientin in der Rötenbachschlucht. Foto: Bergwacht Schwarzwald e.V.

Am Donnerstag wurde die Bergwacht Schwarzwald zu einem Einsatz in der Rötenbachschlucht alarmiert, wo eine Wanderin Hilfe brauchte. Teile des Wanderweges waren plötzlich abgebrochen und die Frau mehrere Meter in die Tiefe hinabgerutscht.









Link kopiert



Unter einer Wanderin in der Rötenbachschlucht ist am Donnerstag ein Stück Weg abgebrochen. Die Frau rutschte etwa sieben Meter den Abhang und kam mit Prellungen und einer Fußverletzung im Bachbett aufgekommen. Das berichtet die Bergwacht, die die Patientin schließlich barg.