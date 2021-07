Gleich zwei Stromausfälle in Niedereschach

1 Stromausfälle sorgen für Aufruhr. Foto: Pixabay

Rund acht Stunden lang mussten die Niedereschacher am Sonntag ohne Strom auskommen. Gleich zwei Muffen von zwei verschiedenen Stromkreisen waren zeitgleich defekt. Das stellte für die Techniker des Energieversorgers eine große und zeitaufwendige Herausforderung dar, weil dadurch gleich zwei Stromkreise betroffen waren.

Niedereschach - Die sonst bei derartigen Störungen übliche Umschaltung von einem Stromkreis auf den anderen, die die Stromversorgung sofort wieder ermöglicht hätte, war somit nicht möglich. Der gegen 12.45 Uhr beginnende Stromausfall hatte massive Auswirkungen auf die Gastronomen, die am Sonntagnachmittag wegen des fehlenden Stroms sogar teilweise ihre Gaststätten schlossen. Verschiedentlich kamen Notstromaggregate zum Einsatz.

Auch die Feuerwehr half an verschieden Orten mit ihren Notstromaggregaten aus. Groß war teilweise auch die Aufregung in vielen Privathaushalten, die sich große Sorgen um die in der Gefriertruhe aufbewahrten Lebensmittel machten.

Gesamtes Gewerbegebiet ohne Strom

Seitens des Energieversorgers war man mit Blick auf die Fehlersuche und Schadensbehebung mit einem Großaufgebot vor Ort. Zwar konnten die sehr ungewöhnlichen, weil zeitgleich in zwei Stromkreisen festzustellenden Defekte gefunden werden, mit Stand Montagmittag, konnten die Elektriker des Energieversorgers jedoch noch nicht sagen, was die genaue Ursache für die Entstehung der Schäden war.

Wohl unabhängig von der stundenlangen Störung am Sonntag war am Montagnachmittag plötzlich das gesamte Gewerbegebiet ohne Strom, als die Feuerwehr um 14 Uhr zum Brand in einer dort befindlichen Trafostation ausrücken musste. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Nach rund einer Stunde konnte Zug um Zug wieder eine Stromversorgung für das gesamte Gewerbegebiet hergestellt werden. Wie hoch der Sachschaden an der Trafostation und deren Einrichtung ist, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.