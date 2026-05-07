„Alle Vögel sind schon da“, heißt es im Lied. Aber sind sie wirklich alle (noch) da? Und wie heißen die Tiere, die vor unseren Fenstern umherfliegen? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.
Der Naturschutzbund Nabu ruft zur Vogelbeobachtung auf: Wie geht es den Schwalben, Amseln und Finken vor unseren Haustüren? An diesem Wochenende, vom 8. bis 10. Mai, sind alle in Deutschland eingeladen, eine Stunde lang Vögel zu zählen und das Ergebnis an den Naturschutzbund zu schicken. Dabei ist es von Vorteil, möglichst viele Vogelarten zu kennen.