Stummfilmabend in Hechingen: „Goldrausch“ im Stettener Klosterkeller

Beim Stummfilmabend wird „Goldrausch" von Charlie Chaplin im Klosterkeller gezeigt. Foto: Reis Die Komödie aus dem Jahr 1925 von Charlie Chaplin gibt es am Samstag, 28. Juni, im Rahmen des zehnjährigen Stummfilmjubiläums in Hechingen-Stetten zu sehen.







Zum zehnjährigen Stummfilmjubiläum lädt der Förderverein Klosterkirche am Samstag, 28. Juni, ab 19.30 Uhr mit einem besonderen Meisterwerk in den Klosterkeller der ehemaligen Klosterkirche ein. Goldrausch ist eine Komödie aus dem Jahr 1925 von Charlie Chaplin mit Charlie Chaplin und Mack Swain. In der Stummfilmkomödie Goldrausch schickt Charlie Chaplin seinen legendären Tramp auf Goldsuche ins eisige Alaska.