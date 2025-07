Jonglage, Akrobatik und Tellerdrehen gehörten zum diesjährigen Stufenfest der Eschachschule Dunningen dazu. So verwandelte sich der Schulhof in ein buntes Markttreiben.

Unter dem Motto „Buntes Drunter und Drüber – Zirkus, Markt & mehr“ öffnete die Eschachschule Dunningen ihre Tore für das jährliche Stufenfest, das in diesem Jahr wieder farbenfroh und lebendig ausfiel. Seit Beginn des zweiten Halbjahres steckten die Schüler der fünften Klassen in den Vorbereitungen.

Unterstützt durch engagierte Mitarbeiterinnen der Ganztagesbetreuung, Zirkuspädagogen und Freiwilligen im FSJ, wagten sich die Kinder an verschiedenste artistische Disziplinen. Ob Jonglage, Bodenturnen, Akrobatik, Tellerdrehen, Diabolo, Laufkugeln oder Trapez, die Kinder wuchsen über sich hinaus, berichtet die Schule in einer Mitteilung. Fehler wurden gemeistert, Frustrationen überwunden, und am Ende präsentierten die jungen Artisten voller Stolz ihr Können in der Turn- und Festhalle.

Schulhof wurde zu Marktplatzkulisse

Zudem brachten die fantasievollen Clowns-Einlagen der Schüler der sechsten Klasse das Publikum zum Lachen. Nach der Aufführung strömten die Besucher in die Mensa und der Schulhof wurde zur bunten Marktplatzkulisse. Bei Kinderschminken und Tattoos konnten sich Kinder und auch Erwachsene mit kreativen Motiven verschönern lassen.

Kulinarische Kreationen direkt aus der Schülerküche wurden zum Probieren und Mitnehmen angeboten und Geschicklichkeitsspiele luden zum Mitmachen ein. Riesenseifenblasen schwebten in der Sommerluft und sorgten für fröhliche Momente. Gleichzeitig verwöhnte ein vielseitiges Buffet mit den von den Eltern mitgebrachten Köstlichkeiten die Gäste in der Schulmensa.

„Das diesjährige Stufenfest zeigte, wie kreative Bildung im Alltag verankert sein kann und wie Kinder durch eigene Erfolge Selbstvertrauen gewinnen“, heißt es zum Schluss.