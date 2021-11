1 Impftermine sind plötzlich wieder gefragt. Wir verraten, wo in der Region man sich impfen lassen kann. Foto: Fischer

Spätestens seit Inkraftreten der Alarmstufe steigt die Nachfrage nach Corona-Impfterminen rasant an - die Hausärzte melden Überlastung. Wir verraten, wo in der Region es Impfstützpunkte und -aktionen gibt.















Oberndorf - Mit allerhand Aktionen haben Verantwortliche in den vergangenen Monaten versucht, Ungeimpften eine Corona-Impfung schmackhaft zu machen. Mit mäßigem Erfolg. Selbst die sogenannten "niederschwelligen Angebote" wurden kaum wahrgenommen.

Mit den Einschränkungen für Ungeimpfte und der eingeführten 2G-Regel hat sich dies schlagartig geändert: Plötzlich steigt die Nachfrage rasant an und man fühlt sich teilweise an das Frühjahr 2021 erinnert, wenn man versucht, an einem Impftermin zu kommen: Egal ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen - Haus- und Fachärzte sind für Wochen ausgebucht. Die monatelang betriebenen Kreisimpfzentren jedoch bleiben größtenteils geschlossen.

Viele Landkreise und Gemeinden haben inzwischen reagiert und neue Impfstützpunkte eröffnet, weitere sind in Planung. Wir geben einen Überblick.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Das Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen wird "Zentraler Impfstützpunkt" im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Zentrum soll "zeitnah" den Betrieb aufnehmen, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt und Landkreis. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich durch ein mobiles Impfteam bei einem der öffentlichen Impftermine impfen zu lassen. Ausführliche Informationen findet man unter www.dranbleiben.de oder www.lrasbk.de.

Des Weiteren gibt es in den kommenden Wochen verschiedene Impfaktionen in mehreren Städten des Landkreises. Die Termine gibt es unter diesem Link. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kreis Rottweil

Um das Pandemie-Geschehen abzufedern, eröffnet im Rottweiler Nägelesgraben ein Impfzentrum. Ab 20. November wird mittwochs, freitags und samstags das Vakzin von Biontech/Pfizer verimpft. Man kann sowohl ohne Anmeldung vorbeischauen oder sich online unter www.mobiles-testzentrum.com registrieren. Das Angebot gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren, bis 16 müssen sie jedoch von ihren Eltern begleitet werden. Das neue Impfzentrum kann von Gemeinden in der Umgebung Rottweils auch mobil angefordert werden.

Weiter in Betrieb ist auch das Drive-in-Impfcenter auf dem Berner Feld in Rottweil. Angeboten werden dort sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen.

Zollernalbkreis

Im Coronazentrum Zollernalb in Balingen-Erzingen können online Impftermine gebucht werden. Aktuell sind jedoch keine freien Termine verfügbar. Wie auf der Website zu erfahren ist, sind ab Dezember Impftermine für Januar buchbar.

Des Weiteren sollen in naher Zukunft sogenannte "Pop-up-Impfzentren" an den Start gehen. Los geht es laut Landratsamt am Montag, 22. November, in Hechingen: Im Zentrum am Fürstengarten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit BionTech angeboten, Termine können ab Samstag gebucht werden. Eine weitere Impfstation soll in Balingen entstehen. Ein drittes Pop-up-Impfzentrum soll laut Landratsamt voraussichtlich am Standort des ehemaligen Kreisimpfzentrums in Meßstetten eröffnet werden. Details sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Im Zollernalbkreis gibt es zudem an vielen Stellen im Landkreis regelmäßige Impfaktionen. So etwa jeden Donnerstagabend sowie Samstag im Balinger Rathaus, beim Coronamobil in Meßstetten, im Thalia Theater Tailfingen und in der Stadtbücherei in Ebingen. Alle Termine findet man unter zollernalbkreis.de/Impfen.

Kreis Freudenstadt

Ein separater Impfstützpunkt ist im Landkreis Freudenstadt vorerst nicht geplant. Fahrt aufnehmen soll die Corona-Impfkampagne aber mit einer Aktion in Schopfloch am kommenden Sonntag, 21. November. Außerdem gibt es die Aussicht auf ein mobiles Impfteam des Landes im Landkreis. Eine weitere Impfaktion findet am Samstag, 27. November, in Horb statt.

Kreis Calw

Neben Impfaktionen mit vielen Impfwilligen und langen Warteschlangen hat der Kreis Calw mittlerweile wieder ein eigenes Kreisimpfmobil in Betrieb, das innerhalb von drei Wochen 2300 Spritzen verabreichte, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen – ohne Anmeldung. Aktuelle Termine findet man unter diesem Link.

Ende November sollen zudem drei Pop-up-Impfzentren in Betrieb gehen, die sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Boooster-Impfungen durchführen. Als Standorte sind Calw, Nagold und Bad Wildbad geplant. Nähere Informationen sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Ortenaukreis

Voraussichtlich ab 22. November wird im Impfstützpunkt in der Offenburger Messe wieder täglich ohne Termin geimpft. Verabreicht werden die Wirkstoffe Biontech und Moderna, aber auch Johnson & Johnson. Mehr Informationen unter diesem Link.