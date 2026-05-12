Stürze schneller erkennen: Uniklinik Freiburg setzt auf neues System zur Hilfe für Personal und Patienten

1 Pflegepersonal erhält künftig Einblicke in Bewegungsdaten von Patienten mit erhöhtem Sturzrisiko oder Demenz. Foto: Universitätsklinikum Freiburg Am Uniklinikum Freiburg ist ein neues System im Einsatz, dass das Personal unterstützt, riskante Situationen frühzeitig zu erkennen und gezielter zu helfen.







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Stürze gehören zu den häufigen Risiken im klinischen Alltag, oft mit weitreichenden Folgen. Umso wichtiger ist schnelle Hilfe, im besten Fall bevor es zum Sturz kommt. Um das kontinuierlich auch bei Patienten in den Zimmern zu gewährleisten, wurde am Universitätsklinikum Freiburg (UKF) nun auf einigen Stationen ein digitales Mobilitätsmonitoring eingeführt: Was optisch an einen Rauchmelder erinnert, ist in Wirklichkeit ein Sensor mit Radartechnologie. Das System analysiert Bewegungsmuster von Personen im Raum und kann den Pflegefachpersonen Warnhinweise geben, bevor es zu einem Sturz kommt.