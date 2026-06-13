Deniz Undav hadert vor dem Auftakt gegen Curacao mit seinem Haupthaar. „Zum Glück“ ist ein Coiffeur zugegen.
Deniz Undav hat die Haare schön - endlich wieder! "Es sah bei mir langsam eklig aus", berichtete der deutsche Fußball-Nationalspieler bei MagentaTV und ergänzte: "Es musste mal wieder ein bisschen frisch sein. Gott sei Dank war ein Friseur da, sodass ich mich vor dem ersten Spiel nochmal ein bisschen frisch machen konnte." Nun geht er gut frisiert in den WM-Auftakt am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Außenseiter Curacao in Houston.