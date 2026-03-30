Stürmer des VfB Stuttgart: Wieder nicht in der DFB-Startelf – Deniz Undav muss sich gedulden

Es ist ein Spiel in seinem Stadion – doch Deniz Undav sitzt beim Länderspiel in Stuttgart erst einmal auf der Bank. Das führt zu erneuten Diskussionen.
Deniz Undav muss sich vorerst gedulden. Wie erwartet steht der Stürmer des VfB Stuttgart nicht in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft an diesem Montag gegen Ghana. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich dafür entschieden, dass Kai Havertz in der MHP-Arena von Beginn aufläuft. Der Angreifer des FC Arsenal soll nach langer Verletzungspause weiter Spielpraxis sammeln, um in WM-Form zu kommen.