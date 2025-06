Stürmer des VfB Stuttgart: Warum Nick Woltemade zur Halbzeit ausgewechselt wurde

14 Zweites A-Länderspiel, zweiter Startelf-Einsatz: Nick Woltemade. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke des Spiels zwischen Deutschland und Frankreich in der Nations League. Foto: imago/Ulmer/Teamfoto 14 Bilder - Fotostrecke öffnen Der Stuttgarter Angreifer zeigt einen auffälligen Auftritt gegen Frankreich, bleibt aber zur Pause in der Kabine. Bundestrainer Julian Nagelsmann begründet die Maßnahme.







Kurz kreuzten sich die Wege in den Katakomben Stuttgarter Arena. Während Nick Woltemade auf die Fragerunde mit der Medienschar wartete, passierte Kylian Mbappé im Trainingsanzug den Gang – war dann aber auch schnell wieder weg: Während Frankreichs Superstar nach dem 2:0 gegen Deutschland als Spieler des Spiels eine Pressekonferenz zu Themen wie der Weltfußballer-Wahl gab, blickte der Stürmer des VfB Stuttgart auf seine Teilnahme an der U-21-Europameisterschaft voraus. Völlig unterschiedliche Welten also, der maximale Kontrast – der aber zeigte: Nick Woltemade hat seine ersten Berührungspunkte mit dem absoluten Weltklasse-Niveau hinter sich, nachdem er für die Partien in der Champions League mit dem VfB noch nicht nominiert gewesen war.