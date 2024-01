Stürmer des VfB Stuttgart: Verletzt? Bange Blicke zu Serhou Guirassy nach Afrika

1 Serhou Guirassy (links) weilt derzeit mit Guineas Nationalelf in Afrika. Foto: IMAGO/Xinhua/IMAGO/Ahmed Gomaa

Der Mittelstürmer des VfB Stuttgart muss in einem Testspiel Guineas gegen Nigeria vorzeitig vom Feld.









Die Blicke des VfB Stuttgart gehen in diesen Tagen auch nach Afrika, wo einer der wichtigsten Angestellten des Vereins bald um die kontinentale Krone spielt: Toptorjäger Serhou Guirassy bereitet sich derzeit mit Guinea auf den am Wochenende beginnenden Afrika-Cup in der Elfenbeinküste vor – und was an Nachrichten nach Deutschland dringt, dürfte alle in Bad Cannstatt erst einmal zusammenzucken lassen.