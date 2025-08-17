Stürmer des VfB Stuttgart: Tiago Tomas kehrt zurück – mit Pizza in der Hand

Der Pokalsieger verpflichtet den portugiesischen Angreifer und verspricht sich einiges von der Millionen-Investition. Wir liefern Details und erste Eindrücke.
Der Wohlfühlfaktor ist groß. Denn für Tiago Tomas spürt beim VfB Stuttgart eine gewisse Vertrautheit. Den Club und seine Fans hat der Portugiese schon immer gemocht. Und dass ihm der Fußball-Bundesligist vor zweieinhalb Jahren in einer für den Offensivspieler schwierigen Zeit eine Chance gegeben hat, hat der 23-Jährige auch nicht vergessen. „Meine Freude ist sehr groß, zukünftig wieder für den VfB auflaufen zu dürfen. Ich bin sehr happy, dass der Wechsel geklappt hat und freue mich auf das gesamte Team“, sagt Tomas nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Stuttgart.